«МегаФон» предлагает два смартфона Xiaomi по цене одного
В преддверии двух праздников, Дня защитника Отечества и Международного женского дня, сеть магазинов «МегаФон» предлагает приобрести два смартфона Xiaomi Redmi Note 5A по цене одного. Акция стартовала 1 февраля и продлится до 30 апреля.
Девайсы данного китайского бренда быстро набирают популярность среди российских пользователей. В декабре минувшего года им удалось занять третью позицию по числу проданных в салонах «МегаФона» 4G-смартфонов. Модель Xiaomi Redmi Note 5A следует выбрать за большой 5,5-дюймовый экран с высокой четкостью цветопередачи. Дисплей производитель защитил новым стеклом Corning Gorilla Glass, устойчивым к царапинам и падению.
Ёмкость батареи составляет 3080 мАч. Это делает мобильное устройство работоспособным в сочетании с эффективным контролем энергопотребления чипсета. На одном заряде можно 11 часов просматривать видео, 16 часов играть и 35 часов разговаривать по телефону.
Еще одной положительной стороной Xiaomi Redmi Note 5A является присутствие программы автоматической обработки снимков и высокое разрешение основной камеры – 13 Мп. Производитель наделил гаджет технологией фазовой автофокусировки.
Девайсы данного китайского бренда быстро набирают популярность среди российских пользователей. В декабре минувшего года им удалось занять третью позицию по числу проданных в салонах «МегаФона» 4G-смартфонов. Модель Xiaomi Redmi Note 5A следует выбрать за большой 5,5-дюймовый экран с высокой четкостью цветопередачи. Дисплей производитель защитил новым стеклом Corning Gorilla Glass, устойчивым к царапинам и падению.
Ёмкость батареи составляет 3080 мАч. Это делает мобильное устройство работоспособным в сочетании с эффективным контролем энергопотребления чипсета. На одном заряде можно 11 часов просматривать видео, 16 часов играть и 35 часов разговаривать по телефону.
Еще одной положительной стороной Xiaomi Redmi Note 5A является присутствие программы автоматической обработки снимков и высокое разрешение основной камеры – 13 Мп. Производитель наделил гаджет технологией фазовой автофокусировки.
Автор: Валерия Орлова