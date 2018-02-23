"Дом-2": Раздумавшая уходить из телепроекта Овсянникова рассказала правду
Маргарита Овсянникова на днях заявила, что задумывается об уходе с «Дома-2» и интересуется, чем ей можно будет заняться за периметром. Сегодня же стало выяснилось, что покидать телепроект она передумала.
Также девушка призналась, что обманывала зрителей реалити-шоу, когда признавалась в эскорте и любви к Саймону Марданшину. Овсянникова заявила, что не работала в области предоставления эскорт-услуг и не имела серьезных чувств к Сэму, а все, что показывали в эфирах – просто сценарий.
Кроме того, телезвезда призналась, что из всех парней на стройке ей нравится только Рома Гриценко. «Как думаете, что будет дальше?», – подписал пост в своем микроблоге сам Гриценко, опубликовав совместный снимок с Овсянниковой.
Следует отметить, что поклонники девушки не сомневались, что ее репутация чиста, поэтому обрадовались, услышав правду. Также они пожелали ей крепких отношений с Гриценко.
Также девушка призналась, что обманывала зрителей реалити-шоу, когда признавалась в эскорте и любви к Саймону Марданшину. Овсянникова заявила, что не работала в области предоставления эскорт-услуг и не имела серьезных чувств к Сэму, а все, что показывали в эфирах – просто сценарий.
Кроме того, телезвезда призналась, что из всех парней на стройке ей нравится только Рома Гриценко. «Как думаете, что будет дальше?», – подписал пост в своем микроблоге сам Гриценко, опубликовав совместный снимок с Овсянниковой.
Следует отметить, что поклонники девушки не сомневались, что ее репутация чиста, поэтому обрадовались, услышав правду. Также они пожелали ей крепких отношений с Гриценко.
Автор: Дрокина Татьяна