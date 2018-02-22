В соцсетях распространяется видео драки школьниц в окружении зрителей в Челябинске
В соцсетях обсуждают драку 4-х школьниц, которая была снята на видео. Предварительно, местом инцидента обозначен Челябинск. На видео подростки дерутся парами.
При этом вокруг них собрался круг из зрителей. Никто в происходящее не вмешивается. Как отмечает «РЕН ТВ», работники правоохранительных органов уже определили личности девочек.
Не исключается, что к дебоширкам применят ограничительные меры. В подобных случаях с родителями обычно проводят профилактические беседы. Причины драки выясняются.
При этом вокруг них собрался круг из зрителей. Никто в происходящее не вмешивается. Как отмечает «РЕН ТВ», работники правоохранительных органов уже определили личности девочек.
Не исключается, что к дебоширкам применят ограничительные меры. В подобных случаях с родителями обычно проводят профилактические беседы. Причины драки выясняются.
Автор: Валерий Антонов