Анфиса Чехова рассказала об изменах бывшего мужа
Знаменитая отечественная теледива Анфиса Чехова недавно поделилась информацией о совместной жизни с бывшим мужем Гурамом Баблишвили и подробностями супружеских взаимоотношений и измен. Речь идет о том, что за семь лет в браке каждый из супругов изменился и это негативно повлияло на брак.
По словам Чеховой, на бывшего мужа она не в обиде и претензий к нему не имеет, так как в определенный момент их взгляды разошлись.
Телеведущая осталась в дружеских отношениях с экс-супругом, и вместе они уделяют много внимания и времени совместному сыну Соломону.
Анфиса Чехова давно простила измены Баблишвили, в которых он признался, ведь неоднозначно относится к ним. Звезда отметила, что не считает мелкие интрижки и случайный секс спьяну серьезным основанием для разрушения семьи и сильных чувств. Другое дело, когда муж не оказывает должного внимания как физического, так и морального своей супруге, а отдает всего себя другой женщине.
Анфиса Чехова пока не готова к новым отношениям, а желает насладится своим одиночеством, дабы не совершать повторных ошибок.
По словам Чеховой, на бывшего мужа она не в обиде и претензий к нему не имеет, так как в определенный момент их взгляды разошлись.
Телеведущая осталась в дружеских отношениях с экс-супругом, и вместе они уделяют много внимания и времени совместному сыну Соломону.
Анфиса Чехова давно простила измены Баблишвили, в которых он признался, ведь неоднозначно относится к ним. Звезда отметила, что не считает мелкие интрижки и случайный секс спьяну серьезным основанием для разрушения семьи и сильных чувств. Другое дело, когда муж не оказывает должного внимания как физического, так и морального своей супруге, а отдает всего себя другой женщине.
Анфиса Чехова пока не готова к новым отношениям, а желает насладится своим одиночеством, дабы не совершать повторных ошибок.
Автор: Богданова Ярослава