Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018
exclusive / Шоу-бизнес

Анфиса Чехова рассказала об изменах бывшего мужа
Знаменитая отечественная теледива Анфиса Чехова недавно поделилась информацией о совместной жизни с бывшим мужем Гурамом Баблишвили и подробностями супружеских взаимоотношений и измен. Речь идет о том, что за семь лет в браке каждый из супругов изменился и это негативно повлияло на брак.

Анфиса Чехова рассказала об изменах бывшего мужа


По словам Чеховой, на бывшего мужа она не в обиде и претензий к нему не имеет, так как в определенный момент их взгляды разошлись.
Телеведущая осталась в дружеских отношениях с экс-супругом, и вместе они уделяют много внимания и времени совместному сыну Соломону.

Анфиса Чехова давно простила измены Баблишвили, в которых он признался, ведь неоднозначно относится к ним. Звезда отметила, что не считает мелкие интрижки и случайный секс спьяну серьезным основанием для разрушения семьи и сильных чувств. Другое дело, когда муж не оказывает должного внимания как физического, так и морального своей супруге, а отдает всего себя другой женщине.

Анфиса Чехова пока не готова к новым отношениям, а желает насладится своим одиночеством, дабы не совершать повторных ошибок.

Автор: Богданова Ярослава
Вчера, 17:56
Читайте также
Пентагон: Россиян не было среди попавших под удар
Из-за истощенного старика на полу больницу в
Россия поднялась на пятое место в мире по запасам
Фигуристка, засветившая грудь, в следующем
В Беларуси нашли уникальный самолет российских
В Санкт-Петербурге курьер вывалил пирожные на
Украина обвинила Россию в незаконной добыче газа
Путин возглавил рейтинг самых упоминаемых мужчин
Орешкин: В январе ВВП России вырос на 2%
У границ Калининградской области замечены два
В хранилище Пентагона прячут металлический
В США радиоведущая родила в прямом эфире
Добавление комментария
Последние новости
23.02, 03:57 Екатерина Стриженова рассказала о своей диете для
23.02, 03:30 Модель Марию Лиман хотят лишить водительских прав
23.02, 03:00 Актриса Ирина Пегова удивила поклонников своей худобой
23.02, 02:30 "Дом-2": Раздумавшая уходить из телепроекта Овсянникова
23.02, 02:00 Jaguar Land Rover выпустил смартфон Land Rover Explore
23.02, 01:30 Qualcomm представила чип для «Wi-Fi будущего»
23.02, 01:00 В Heroes of the Storm появился голосовой чат
23.02, 00:28 Александр Буйнов высказал мнение о скандалах Галкина и
22.02, 23:58 Ученые: Омоложение мозга можно провести переливанием
22.02, 23:40 Татьяна Навка упала на льду во время катания на курорте
22.02, 23:18 У Анны Шульгиной стал заметен живот
22.02, 22:59 Skoda Octavia RS 245 Challenge Plus дебютирует 9 марта
22.02, 22:40 Фанаты раскритиковали жену Александра Реввы за
22.02, 22:22 SsangYong вывел на дорожные тесты обновленный кроссовер
22.02, 22:00 В PlayStation Store до 8 марта можно купить игры со
22.02, 21:38 Ким Кардашьян поздравила друга-фотографа голым селфи
22.02, 21:20 Флагман Xiaomi Mi 7 получит функцию Always-On Display
22.02, 21:17 Психиатры назвали самыми эффективными антидепрессантами
22.02, 21:11 Пентагон: Россиян не было среди попавших под удар США в
22.02, 21:03 Избитый российским ведущим украинский политолог показал