В Беларуси нашли уникальный самолет российских военных
В Минске (Беларусь) нашли уникальный самолет российских военных Ту-134А-4 серого цвета. Машина с символикой ВМФ поступила на завод №407 для ремонта. Сведения появились в издании Defence Blog.
Представители авиационного завода называют появившиеся в Сети фотографии фальсификацией и опровергают наличие самолета с российским триколором.
Ту-134А-4 или Ту-134УБЛ создан для обучения курсантов управлять бомбардировщиками. В 2011 году самолет ликвидировали из-за катастрофы под Петрозаводском, несмотря на то, что он может поражать военные корабли. В отличие от пассажирской модели боевой фюзеляж похож на ракетоносец с удлиненной на 4 метра носовой частью и оснащен местом штурмана, 12 креслами, держателями для бомб. Два экземпляра находятся в авиацентре Ейска.
Представители авиационного завода называют появившиеся в Сети фотографии фальсификацией и опровергают наличие самолета с российским триколором.
Ту-134А-4 или Ту-134УБЛ создан для обучения курсантов управлять бомбардировщиками. В 2011 году самолет ликвидировали из-за катастрофы под Петрозаводском, несмотря на то, что он может поражать военные корабли. В отличие от пассажирской модели боевой фюзеляж похож на ракетоносец с удлиненной на 4 метра носовой частью и оснащен местом штурмана, 12 креслами, держателями для бомб. Два экземпляра находятся в авиацентре Ейска.
Автор: Джанабилова Татьяна П