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exclusive / Кино

Актриса Ирина Пегова удивила поклонников своей худобой
Известная российская актриса Ирина Пегова удивила поклонников худобой на новом снимке, который она опубликовала в своем Instagram. Некоторые подписчики не сразу узнали изменившуюся звезду.

Актриса Ирина Пегова удивила поклонников своей худобой


Долгие годы актриса ассоциировалась с добродушной пышнотелой красавицей. Она не стыдилась фигуры и радовала своих поклонников женственными образами в кинофильмах и спектаклях. Фанаты обожали ее формы и рекомендовали не худеть, поскольку так она потеряет свое очарование и индивидуальность.

Однако актриса решила избавить от лишнего веса: она стала заниматься спортом и придерживаться правильного питания. Пегова добилась цели и похудела настолько, что фанаты ее часто не узнают. При этом многие поддерживают стремление звезды быть в форме, отмечая, что и в новом образе она не утратила привлекательности.

Автор: Дрокина Татьяна
Сегодня, 03:00
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