Актриса Ирина Пегова удивила поклонников своей худобой
Известная российская актриса Ирина Пегова удивила поклонников худобой на новом снимке, который она опубликовала в своем Instagram. Некоторые подписчики не сразу узнали изменившуюся звезду.
Долгие годы актриса ассоциировалась с добродушной пышнотелой красавицей. Она не стыдилась фигуры и радовала своих поклонников женственными образами в кинофильмах и спектаклях. Фанаты обожали ее формы и рекомендовали не худеть, поскольку так она потеряет свое очарование и индивидуальность.
Однако актриса решила избавить от лишнего веса: она стала заниматься спортом и придерживаться правильного питания. Пегова добилась цели и похудела настолько, что фанаты ее часто не узнают. При этом многие поддерживают стремление звезды быть в форме, отмечая, что и в новом образе она не утратила привлекательности.
Долгие годы актриса ассоциировалась с добродушной пышнотелой красавицей. Она не стыдилась фигуры и радовала своих поклонников женственными образами в кинофильмах и спектаклях. Фанаты обожали ее формы и рекомендовали не худеть, поскольку так она потеряет свое очарование и индивидуальность.
Однако актриса решила избавить от лишнего веса: она стала заниматься спортом и придерживаться правильного питания. Пегова добилась цели и похудела настолько, что фанаты ее часто не узнают. При этом многие поддерживают стремление звезды быть в форме, отмечая, что и в новом образе она не утратила привлекательности.
Автор: Дрокина Татьяна