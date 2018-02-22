Ученые: Гравитационные аномалии помогут отыскать нефть и золото
СМИ сообщают, что ученые разрабатывают новый метод поиска нефти и золота при помощи гравитационных аномалий. Речь о местах с отличающимся значением ускорения свободного падения.
Как правило, разница в показателях составляет не более 0,05%. Таким образом, для людей подобные места не ощущаются как-то иначе. Определить отличие можно при помощи наземных приборов и спутников.
При помощи карты гравитационных аномалий можно получить более точное представление о недрах Земли. Соответствующая карта позволит провести расчет о наличии полезных ископаемых, сообщает ToDay News Ufa.
Как правило, разница в показателях составляет не более 0,05%. Таким образом, для людей подобные места не ощущаются как-то иначе. Определить отличие можно при помощи наземных приборов и спутников.
При помощи карты гравитационных аномалий можно получить более точное представление о недрах Земли. Соответствующая карта позволит провести расчет о наличии полезных ископаемых, сообщает ToDay News Ufa.
Автор: Валерий Антонов