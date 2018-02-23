Модель Марию Лиман хотят лишить водительских прав
Модель Марию Лиман хотят лишить водительских прав. Уроженка Ростова-на-Дону пожаловалась подписчикам, ее автомобиль увезли на эвакуаторе. Теперь суд решит, лишать ли знаменитость прав на управление транспортным средством.
По словам Лиман, ее остановили стражи порядка. Сначала она подумала, что один из правоохранителей хочет пригласить ее на свидание. Сотрудник полиции попросил выйти модель из автомобиля и сдать пробу на содержание алкоголя, поскольку девушка молодая и красивая.
Лиман с такой процедурой столкнулась впервые. Правоохранители начали искать наркотические вещества в ее автомобиле, пригласили понятых. Теперь модель намерена изучить законы, чтобы суметь защитить свои права.
Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что модель Мария Лиман обнародовала фото в кружевном нижнем белье.
По словам Лиман, ее остановили стражи порядка. Сначала она подумала, что один из правоохранителей хочет пригласить ее на свидание. Сотрудник полиции попросил выйти модель из автомобиля и сдать пробу на содержание алкоголя, поскольку девушка молодая и красивая.
Лиман с такой процедурой столкнулась впервые. Правоохранители начали искать наркотические вещества в ее автомобиле, пригласили понятых. Теперь модель намерена изучить законы, чтобы суметь защитить свои права.
Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что модель Мария Лиман обнародовала фото в кружевном нижнем белье.
Автор: Валерия Орлова