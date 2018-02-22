Ученые: Мужчин привлекают женщины с друзьями
Австралийские ученые изучили отношения полов и выяснили, что мужчинам чаще нравятся женщины, приводящие на знакомство друзей. Материалы исследования появились в тематическом издании.
Ученые провели эксперимент, отобрав добровольцев из представителей сильной половины человечества. Мужчинам показывали фотографии с женщинами. В одной группе снимков дамы находились одни, в другой – с друзьями. Анализ ответов показал, что участники исследования чаще интересовались коллективными кадрами.
Ученые объяснили такую тенденцию «эффектом чирлидерш», при котором человек, смотрящий на групповой снимок, замечает только главный объект, не замечая мелких деталей. Говоря простым языком, лишние люди заставляют сфокусироваться на героине.
Ранее сообщалось, что мужчин привлекают пьющие пиво дамы.
Ученые провели эксперимент, отобрав добровольцев из представителей сильной половины человечества. Мужчинам показывали фотографии с женщинами. В одной группе снимков дамы находились одни, в другой – с друзьями. Анализ ответов показал, что участники исследования чаще интересовались коллективными кадрами.
Ученые объяснили такую тенденцию «эффектом чирлидерш», при котором человек, смотрящий на групповой снимок, замечает только главный объект, не замечая мелких деталей. Говоря простым языком, лишние люди заставляют сфокусироваться на героине.
Ранее сообщалось, что мужчин привлекают пьющие пиво дамы.
Автор: Джанабилова Татьяна П