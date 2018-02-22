В Швеции создают технологию для общения с умершими‍
Программисты из Швеции разрабатывают технологию, которая даст возможность «общаться» с покойными родственниками и друзьями. Идея искусственного интеллекта, который сможет воспроизводить сознание того или иного человека и позволит продолжать «общение» с умершими посредством использования цифровых копий, раньше была представлена в сериале «Черное зеркало».
«Сначала мы разработали речевую программу, отвечающую на вопросы клиентов касательно организации похорон, – рассказала руководитель сети похоронных бюро в Стокгольме Шарлотта Руниус. - Это подтолкнуло нас к тому, чтобы разработать «электронную копию человека». Это робот, который будет иметь голосом, похожий на голос умершего».
Чтобы создать первых работающих образцов, агентство с программистами начало поиски 10 добровольцев, голоса которых будут записаны и потом обработаны. Тогда они снова зазвучат после их смерти.
«Электронная копия» сможет поддерживать бытовые беседы. Причем Руниус говорит, что робот не будет отвечать на вопрос о чем-либо новом, например, о вышедшем в прокат кинофильме, так как у программы нет обновления данных.
Планы программистов не ограничиваются разработкой речевой программы, которая будет имитировать разговор с покойником. Их следующим шагом будет создание робота, который визуально скопирует человека.
«Сначала мы разработали речевую программу, отвечающую на вопросы клиентов касательно организации похорон, – рассказала руководитель сети похоронных бюро в Стокгольме Шарлотта Руниус. - Это подтолкнуло нас к тому, чтобы разработать «электронную копию человека». Это робот, который будет иметь голосом, похожий на голос умершего».
Чтобы создать первых работающих образцов, агентство с программистами начало поиски 10 добровольцев, голоса которых будут записаны и потом обработаны. Тогда они снова зазвучат после их смерти.
«Электронная копия» сможет поддерживать бытовые беседы. Причем Руниус говорит, что робот не будет отвечать на вопрос о чем-либо новом, например, о вышедшем в прокат кинофильме, так как у программы нет обновления данных.
Планы программистов не ограничиваются разработкой речевой программы, которая будет имитировать разговор с покойником. Их следующим шагом будет создание робота, который визуально скопирует человека.
Автор: Дрокина Татьяна