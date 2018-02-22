Скворцова заявила о создании в России клеток для борьбы с диабетом
В России созданы инсулин-продуцирующие клетки, способные бороться с сахарным диабетом. Такое заявление сделала Вероника Скворцова, министр здравоохранения РФ, выступая на форуме «Удивительное в российском здравоохранении».
По словам главы ведомства, уже сейчас в России возможно формировать эквиваленты органов человека из аутологичных клеток. В частности, отечественные специалисты создали аутологичную уретру и элементы хрящевой ткани. Также ученые разработали методы по воссозданию синтетической кожи, причем многослойной. Настоящим прорывом стало создание инсулин-продуцирующих клеток, являющихся заместительной терапией, если человек страдает от сахарного диабета.
Скворцова сообщила, что уже в этом году пациенты из РФ смогут ознакомиться с новыми клеточными технологиями лечения соответствующего недуга. Планируется, что в перспективе человек больше не будет делать регулярные уколы инсулина, чтобы предупредить приступ.
По словам главы ведомства, уже сейчас в России возможно формировать эквиваленты органов человека из аутологичных клеток. В частности, отечественные специалисты создали аутологичную уретру и элементы хрящевой ткани. Также ученые разработали методы по воссозданию синтетической кожи, причем многослойной. Настоящим прорывом стало создание инсулин-продуцирующих клеток, являющихся заместительной терапией, если человек страдает от сахарного диабета.
Скворцова сообщила, что уже в этом году пациенты из РФ смогут ознакомиться с новыми клеточными технологиями лечения соответствующего недуга. Планируется, что в перспективе человек больше не будет делать регулярные уколы инсулина, чтобы предупредить приступ.
Автор: Валерия Орлова