Обнаженная Ольга Бузова снялась для обложки журнала «Дом-2»
Обнаженная Ольга Бузова приняла участие в фотосессии для титула журнала «Дом-2». Телеведущая появилась на обложке глянца без одежды. На снимке из одежды исключительно корона, а все интимные места прикрыты искусственным снегом и руками.
Накануне в интернете появились первые кадры из указанной фотосессии. Телеведущая давно не принимала участия в таких мероприятиях. Последние пришли к выводу, что грудь у знаменитости все же есть, но при этом задались вопросом, где она её скрывала до этого.
На одном из фото Бзова показала свою фигуру, лежа в постели. На другом снимке она прижимает грудь к телу. Новые кадры были размещены в Telegram-канале проекта «Дом-2».
Накануне в интернете появились первые кадры из указанной фотосессии. Телеведущая давно не принимала участия в таких мероприятиях. Последние пришли к выводу, что грудь у знаменитости все же есть, но при этом задались вопросом, где она её скрывала до этого.
На одном из фото Бзова показала свою фигуру, лежа в постели. На другом снимке она прижимает грудь к телу. Новые кадры были размещены в Telegram-канале проекта «Дом-2».
Автор: Валерий Антонов