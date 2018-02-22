В Санкт-Петербурге 19-летний парень до смерти забил водителя маршрутки
В Санкт-Петербурге 19-летний парень до смерти забил водителя одной из городских маршруток. Между мужчинами возник конфликт в прошлую среду, 21 февраля.
По информации городского управления СК России, инцидент произошел на проспекте Ленина в Красносельском районе. Злоумышленник нанес водителю маршрутки несколько ударов ногой и рукой по голове. Пострадавший был оперативно доставлен в больницу, но врачам так и не удалось его спасти.
По факту случившегося инициировано уголовное производство. Подозреваемый уже задержан, правоохранители решают вопрос об его аресте и предъявлении обвинения. В случае удовлетворения судебного иска 19-летний парень может сесть в тюрьму на 10 лет.
По информации городского управления СК России, инцидент произошел на проспекте Ленина в Красносельском районе. Злоумышленник нанес водителю маршрутки несколько ударов ногой и рукой по голове. Пострадавший был оперативно доставлен в больницу, но врачам так и не удалось его спасти.
По факту случившегося инициировано уголовное производство. Подозреваемый уже задержан, правоохранители решают вопрос об его аресте и предъявлении обвинения. В случае удовлетворения судебного иска 19-летний парень может сесть в тюрьму на 10 лет.
Автор: Валерия Орлова