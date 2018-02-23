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Екатерина Стриженова рассказала о своей диете для похудения
Екатерина Стриженова рассказала о своей диете для похудения, позволяющей избавиться от 3-х килограммов за 10 дней. Соответствующий пост актриса разместила в микроблоге Instagram.

Екатерина Стриженова рассказала о своей диете для похудения


Стриженова сняла видео, в котором показала свое постройневшее тело и продукты для бессолевой диеты. Рацион питания артистка считает разнообразным, а особую изюминку пресным блюдам предают соусы, способные сделать вкусной любую еду.

Екатерина Стриженова рассказала о своей диете для похудения


«Рекомендую пользоваться этой диетой людям, не успевающим себе готовить из-за занятости на работе. Она позволяет не следить за калорийностью и худеть», - написала знаменитость, который в этом году исполнится 50 лет.


Пост вызвал бурное обсуждение. Пользователи завалили актрису вопросами и делились своими методами борьбы с лишним весом. Некоторые даже дали дельный совет – отказаться от слова худеть, потому что он означает «худо». Если заменить его на синоним, то вес не будет возвращаться.

Ранее Стриженова пострадала от рук косметолога.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 03:57
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