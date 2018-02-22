Ученые назвали причины возникновения болей груди у женщин
Ученые в ходе исследования определили четыре основных причины болей в груди у женщин. Это может быть как менструальный цикл, так и беременность.
На разных стадиях менструального цикла у некоторых женщин могут возникать ощущения отекших молочных желез и набухание груди. Это происходит на фоне изменения гормонального фона. При этом, уровень гормона прогестерона растет, за счет чего увеличивается бюст. При беременности у женщин могут быть болевые ощущения на фоне роста желез. В случае, если боли не прекращаются длительное время, то причина может быть в другом. Кроме беременности, это может быть ответом организма на противозачаточные средства, содержащие гормоны.
К болям в груди могут привести и инфекции. Женщине необходимо определить, в каком именно месте болит. Если боль исходит даже только из одного места, то необходимо обратиться к врачу. Это может указывать на кисту. Если болевые ощущения прошли после месячных, то серьезных проблем, вероятнее всего, не существует.
Фиброзно-кистозная болезнь вызывает боли на фоне уплотнений. В таком случае необходимо срочно обратиться к медикам, а также регулярно проходить осмотры.
На разных стадиях менструального цикла у некоторых женщин могут возникать ощущения отекших молочных желез и набухание груди. Это происходит на фоне изменения гормонального фона. При этом, уровень гормона прогестерона растет, за счет чего увеличивается бюст. При беременности у женщин могут быть болевые ощущения на фоне роста желез. В случае, если боли не прекращаются длительное время, то причина может быть в другом. Кроме беременности, это может быть ответом организма на противозачаточные средства, содержащие гормоны.
К болям в груди могут привести и инфекции. Женщине необходимо определить, в каком именно месте болит. Если боль исходит даже только из одного места, то необходимо обратиться к врачу. Это может указывать на кисту. Если болевые ощущения прошли после месячных, то серьезных проблем, вероятнее всего, не существует.
Фиброзно-кистозная болезнь вызывает боли на фоне уплотнений. В таком случае необходимо срочно обратиться к медикам, а также регулярно проходить осмотры.
Автор: Сергей Сидорин