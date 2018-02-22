Ученые из Швеции обнаружили спирали на хвостах сперматозоидов
Как сообщает журнал Scientific Reports, специалистами из Швеции в конце хвостов сперматозоидов были найдены спиралевидные строения. Ученые считают, что их необходимость заключается в увеличении эффективности движения.
Исследователи с помощью криоэлектронной томографии проанализировали строение сперматозоидов и заметили микротрубочки всего в 1/10 длинны самого жгутика. В них и находятся спиральные строения. Предположений о том, зачем они необходимы пока нет.
Ученые считают, что предположительно они ограничивают рост микротрубочек для того, чтобы те в свою очередь, не препятствовали движению сперматозоида. А более ранним открытием исследователей стало то, что с помощью имитации магнитного поля, сперматозоид добирается до яйцеклетки.
Исследователи с помощью криоэлектронной томографии проанализировали строение сперматозоидов и заметили микротрубочки всего в 1/10 длинны самого жгутика. В них и находятся спиральные строения. Предположений о том, зачем они необходимы пока нет.
Ученые считают, что предположительно они ограничивают рост микротрубочек для того, чтобы те в свою очередь, не препятствовали движению сперматозоида. А более ранним открытием исследователей стало то, что с помощью имитации магнитного поля, сперматозоид добирается до яйцеклетки.
Автор: Богданова Ярослава