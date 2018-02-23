В Женеве может дебютировать концепт BMW M8 Gran Coupe
В рамках автосалона в Женеве, который начнется в марте нынешнего года, будет представлено четырёхдверное купе BMW M8 Gran Coupe. Дизайн новинки создавался на основе концепта 2010 года.
Известно, что под капотом автомобиля будет установлен 4,4-литровый V-образный движок на 8 цилиндров, способный генерировать 800 лошадиных сил. Скорее всего, силовой агрегат станет осуществлять работу в паре с 8-ступенчатым «автоматом» и системой полного привода. До первой «сотни» BMW M8 Gran Coupe сможет разогнаться всего за три секунды.
По инсайдерской информации, немецкая новинка станет доступна для предзаказа в конце нынешнего или начале следующего года. Стоимость будет известна ближе к началу продаж.
Известно, что под капотом автомобиля будет установлен 4,4-литровый V-образный движок на 8 цилиндров, способный генерировать 800 лошадиных сил. Скорее всего, силовой агрегат станет осуществлять работу в паре с 8-ступенчатым «автоматом» и системой полного привода. До первой «сотни» BMW M8 Gran Coupe сможет разогнаться всего за три секунды.
По инсайдерской информации, немецкая новинка станет доступна для предзаказа в конце нынешнего или начале следующего года. Стоимость будет известна ближе к началу продаж.
Автор: Валерия Орлова