В Сыктывкаре на улице Морозова мужчина балансировал на краю балкона
В Сыктывкаре заметили мужчину, который вышел на балкон и балансировал на краю ограждения. Очевидцы опасались, что он получит серьезные травмы и вызвали работников МЧС. Последние затащили мужчину в квартиру, сообщает pg11.ru.
Известно, что инцидент случился сегодня приблизительно в 13:15. На текущий момент неизвестно, с какой целью мужчина вышел на балкон. Кроме спасателей к домостроению прибыли работники полиции и карета скорой помощи. Работники МЧС оперативно надули батут на месте, в котором мог упасть мужчина.
В соответствии с данными СМИ, фигурант инцидента произвел впечатление гражданина, у которого не все благополучно. Отмечается, что очевидцы рассмотрели грязные штаны мужчины. При этом подчеркивается, рядом с домом нередко можно заметить бутылки из-под водки.
Известно, что инцидент случился сегодня приблизительно в 13:15. На текущий момент неизвестно, с какой целью мужчина вышел на балкон. Кроме спасателей к домостроению прибыли работники полиции и карета скорой помощи. Работники МЧС оперативно надули батут на месте, в котором мог упасть мужчина.
В соответствии с данными СМИ, фигурант инцидента произвел впечатление гражданина, у которого не все благополучно. Отмечается, что очевидцы рассмотрели грязные штаны мужчины. При этом подчеркивается, рядом с домом нередко можно заметить бутылки из-под водки.
Автор: Валерий Антонов