В Сети появились рендеры нового Audi Q3
В Сети появились рендеры нового люксового кроссовера Audi Q3. Презентация автомобиля должна состояться на одном из ближайших автосалонов.
В 2011 году немецкий автоконцерн впервые представил миру Audi Q3, ставшую воплощением прототипа Cross Coupe Quattro, произведенного в 2007 году. Относительно характеристик и цены новой модели пока информации немного. Audi Q3 готов и проходит тестовые испытания. Независимые эксперты, взяв за основу сделанные фотошпионами снимки, постарались представить собственный дизайн кроссовера. Автомобиль стал агрессивным и спортивным, но сохранил размеры и стилистику, присущую бренду.
Судя по инсайдерским данным, Audi Q3 получит осветители с тремя светодиодными полосками, сложную переднюю светодиодную структуру, широкую радиаторную решетку.
Ранее на тесты вывели Audi SQ8 Mule.
В 2011 году немецкий автоконцерн впервые представил миру Audi Q3, ставшую воплощением прототипа Cross Coupe Quattro, произведенного в 2007 году. Относительно характеристик и цены новой модели пока информации немного. Audi Q3 готов и проходит тестовые испытания. Независимые эксперты, взяв за основу сделанные фотошпионами снимки, постарались представить собственный дизайн кроссовера. Автомобиль стал агрессивным и спортивным, но сохранил размеры и стилистику, присущую бренду.
Судя по инсайдерским данным, Audi Q3 получит осветители с тремя светодиодными полосками, сложную переднюю светодиодную структуру, широкую радиаторную решетку.
Ранее на тесты вывели Audi SQ8 Mule.
Автор: Джанабилова Татьяна П