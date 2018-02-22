В Мурманской области вертолет врезался в дерево, пострадал пассажир
Транспортной прокуратурой России проводится обстоятельная проверка по факту случившегося в Мурманской области. Там вертолет Ми-8Т, взлетая, врезался в стоящее на пути дерево, вследствие чего травмировался один пассажир. Эту информацию рассказали представители Северо-Западной транспортной прокуратуры.
«По имеющимся сведениям удалось выяснить, что в среду, 21 февраля, около 15:00 вертолет, эксплуатируемый «Вологодским авиационным предприятием», отправился в социальный рейс Сосновка – Пача – Ловозеро. На борту было с 8 пассажиров. Во время взлета с площадки Пача, расположенной в Ловозерском районе, летательный аппарат столкнулся с деревом», – отмечено в сообщении.
В итоге пассажиром была получена травма, у транспорта были повреждены обшивка и стекло кабины пилотов. Как отметили в прокуратуре, после оценки экипажем состояния вертолета, полет продолжился.
«Транспортная прокуратура на сегодняшний момент проводит проверку касательно соблюдения законов о безопасности полетов из-за столкновения воздушного судна с деревом», – дополнили в сообщении.
«По имеющимся сведениям удалось выяснить, что в среду, 21 февраля, около 15:00 вертолет, эксплуатируемый «Вологодским авиационным предприятием», отправился в социальный рейс Сосновка – Пача – Ловозеро. На борту было с 8 пассажиров. Во время взлета с площадки Пача, расположенной в Ловозерском районе, летательный аппарат столкнулся с деревом», – отмечено в сообщении.
В итоге пассажиром была получена травма, у транспорта были повреждены обшивка и стекло кабины пилотов. Как отметили в прокуратуре, после оценки экипажем состояния вертолета, полет продолжился.
«Транспортная прокуратура на сегодняшний момент проводит проверку касательно соблюдения законов о безопасности полетов из-за столкновения воздушного судна с деревом», – дополнили в сообщении.
Автор: Дрокина Татьяна