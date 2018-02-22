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В Иерусалиме найдена 2700-летняя печать с подписью библейского пророка Исаии
Археологи в ходе проведения исследований обнаружили в Иерусалиме 2700-летнюю печать, которая может иметь подпись библейского пророка Исаии. Как считают ученые, текст написан на иврите. Материалы научной работы обнародованы в издании Daily Mail.

В Иерусалиме найдена 2700-летняя печать с подписью библейского пророка Исаии


Поврежденная глиняная печать была обнаружена в ходе раскопок в Офеле медлу «Городом Давида» и «Храмовой горой». Если верить тексту еврейской Библии, призыв Исаии к пророчеству совпадает с началом расширения ассирийской империи на запад. Он был советником Иудейского царя Езекии и призывал его сражаться против армии, которая прибыла в Иерусалим в 701 году до нашей эры.

«Мы, кажется, обнаружили печать, которая, возможно, принадлежала пророку Исаии, в ходе проведения археологической раскопки», - сказал профессор археологии Еврейского университета в Иерусалиме Эйлат Мазар.

Если исследователи смогут подтвердить, что печать принадлежала пророку Исаии, это будет первая археологическая и самая ранняя внебиблейская ссылка на него. По словам Мазара, глиняные тюлени, называемые буллами, были созданы путем размещения мягкой глины на связной лигатуре и льняном мешке.

Автор: Валерия Орлова
Вчера, 17:28
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