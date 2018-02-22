В Волгоградской области пропавший 9-летний мальчик найден утонувшим
В Суровикино пропавший 21 февраля 9-летний мальчик найден утонувшим. О деталях розыскных работ рассказали СМИ Волгоградской области.
Сообщается, следователи сразу изучили видео с камер уличного наблюдения. На кадрах пропавший ребенок был замечен около реки Чир в компании друга. Мальчика уже опрашивали, но он отрицал встречу со знакомым в день исчезновения. Узнав о доказательствах, школьник рассказал, что приятель утонул у него на глазах и показал место происшествия.
За время следствия тело ребенка, растущего под опекой мамы и бабушки, отнесло на 40 метров, поэтому водолазы готовят операцию для его поднятия со дна реки.
Сообщается, следователи сразу изучили видео с камер уличного наблюдения. На кадрах пропавший ребенок был замечен около реки Чир в компании друга. Мальчика уже опрашивали, но он отрицал встречу со знакомым в день исчезновения. Узнав о доказательствах, школьник рассказал, что приятель утонул у него на глазах и показал место происшествия.
За время следствия тело ребенка, растущего под опекой мамы и бабушки, отнесло на 40 метров, поэтому водолазы готовят операцию для его поднятия со дна реки.
Автор: Джанабилова Татьяна П