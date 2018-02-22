В Microsoft предлагают скидку $200 на «новейший» Surface Pro
В Microsoft сделали скидку в $200 на покупку Surface Pro. Фирменный онлайн-магазин компании отмечает в наименовании, что речь идет о «новейшей версии» устройства.
Модель стоимостью $799 получила процессор Core i5, ОЗУ объемом 4 ГБ, а также ПЗУ на 128 ГБ. Для версии, оснащенной ОЗУ 8 ГБ и ПЗУ 256 ГБ, цена более высокая - $1099.
Отметим, что покупатель получит наиболее тонкую и легкую модель в составе линейки Surface. Масса мобильного компьютера составляет всего 786 грамм, а её габариты 292,1x201,4x8,5 мм. Устройство оснащается дисплеем диагональю 12,3” c разрешающей способностью 2736x1824 точек. Девайс располагает модулями Wi-Fi 802.11ac, USB 3.0, а также DisplayPort. Суммарно период его автономного функционирования достигает 13,5 часа.
Модель стоимостью $799 получила процессор Core i5, ОЗУ объемом 4 ГБ, а также ПЗУ на 128 ГБ. Для версии, оснащенной ОЗУ 8 ГБ и ПЗУ 256 ГБ, цена более высокая - $1099.
Отметим, что покупатель получит наиболее тонкую и легкую модель в составе линейки Surface. Масса мобильного компьютера составляет всего 786 грамм, а её габариты 292,1x201,4x8,5 мм. Устройство оснащается дисплеем диагональю 12,3” c разрешающей способностью 2736x1824 точек. Девайс располагает модулями Wi-Fi 802.11ac, USB 3.0, а также DisplayPort. Суммарно период его автономного функционирования достигает 13,5 часа.
Автор: Валерий Антонов