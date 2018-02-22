В Рязанской области школьник ранил товарища разбившейся бутылкой
В Рязанской области 11-летний подросток нанес ранение товарищу разбитой бутылкой. Пострадавший получил травму лица. Об этом сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел в прошлую среду, 21 февраля, в 10 часов утра, когда дети находились в школе. Сверстники поссорились, один толкнул другого, а 11-летний ученик ранил 9-летнего разбившейся бутылкой.
Родители пострадавшего написали заявление в полицию. Правоохранители заявили, что будут приняты соответствующие меры. По словам одной из учительниц школы, инцидент произошел не в стенах учебного заведения, а на улице и в другой день, 20 февраля, около шести часов вечера.
Инцидент произошел в прошлую среду, 21 февраля, в 10 часов утра, когда дети находились в школе. Сверстники поссорились, один толкнул другого, а 11-летний ученик ранил 9-летнего разбившейся бутылкой.
Родители пострадавшего написали заявление в полицию. Правоохранители заявили, что будут приняты соответствующие меры. По словам одной из учительниц школы, инцидент произошел не в стенах учебного заведения, а на улице и в другой день, 20 февраля, около шести часов вечера.
Автор: Валерия Орлова