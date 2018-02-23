YouTube насильно отписывает пользователей от музыкальных каналов
YouTube насильно отписывает пользователей от музыкальных каналов, автоматически подключая аккаунты к официальным страницам артистов. Сведения об обновленном алгоритме предоставлены изданием TJ.
Руководство видеохостинга намерено избавиться от сторонних тематических каналов, которые на самом деле не принадлежат звездам и являются простыми фанами. Контент перенесут на официальные каналы, уведомив пользователей об изменениях.
Эксперты считают, что политика YouTube меняется из-за мартовского запуска внутри системы стримингового сервиса Remix. Соответствующее соглашение подписано в декабре прошлого года с компаниями Warner Music Sony и Universal.
Ранее сервис начал блокировку аккаунтов, уличенных в накрутке просмотров.
Руководство видеохостинга намерено избавиться от сторонних тематических каналов, которые на самом деле не принадлежат звездам и являются простыми фанами. Контент перенесут на официальные каналы, уведомив пользователей об изменениях.
Эксперты считают, что политика YouTube меняется из-за мартовского запуска внутри системы стримингового сервиса Remix. Соответствующее соглашение подписано в декабре прошлого года с компаниями Warner Music Sony и Universal.
Ранее сервис начал блокировку аккаунтов, уличенных в накрутке просмотров.
Автор: Джанабилова Татьяна П