Презентован новый Infiniti QX50 на новой платформе
Японские разработчики из компании Infiniti презентовали новый компактный кроссовер QX50 на новой платформе с передним расположением двигателя и полным приводом. Новая платформа устанавливает другие стандарты качества, пространства в салоне и жесткости кузова.
Эксперты отмечают, что компоновка отличается рациональностью, это делает внедорожник лучшим в классе по размерам багажника и салона. Кроме того, прирост клиренса до 218 миллиметров произошел без потерь для внутреннего пространства. Благодаря использованию новой самой жесткой платформы, автомобиль сможет успешно противостоять деформации и вибрациям, а рулевое управление, компоненты подвесок и тормоза будут работать наилучшим образом. Передняя подвеска McPherson настроена на быстрые реакции при маневрах, а ее геометрия обеспечивает стабильность на высокой скорости.
В японской компании отмечают, что впервые применяли 3D-печать при моделировании компонентов подвески. Это позволило сэкономить время и упростить процесс разработки.
Новые амортизаторы улучшили управляемость и комфортабельность автомобиля благодаря устранению вибрации и снижению колебаний кузова. Стойки оснащены подвижным клапаном, снижающим «эластичность» при управлении. При поворотах клапан увеличивает жесткость амортизатора для снижения крена и моментальных откликов на повороты руля. При равномерном движении жесткость амортизации снижается, что обеспечивает комфортную езду. Новая амортизационная система доступна даже в базовой версии Infiniti QX50.
Ранее сообщалось, что Infiniti QX50 вывели на первый тест-драйв.
Эксперты отмечают, что компоновка отличается рациональностью, это делает внедорожник лучшим в классе по размерам багажника и салона. Кроме того, прирост клиренса до 218 миллиметров произошел без потерь для внутреннего пространства. Благодаря использованию новой самой жесткой платформы, автомобиль сможет успешно противостоять деформации и вибрациям, а рулевое управление, компоненты подвесок и тормоза будут работать наилучшим образом. Передняя подвеска McPherson настроена на быстрые реакции при маневрах, а ее геометрия обеспечивает стабильность на высокой скорости.
В японской компании отмечают, что впервые применяли 3D-печать при моделировании компонентов подвески. Это позволило сэкономить время и упростить процесс разработки.
Новые амортизаторы улучшили управляемость и комфортабельность автомобиля благодаря устранению вибрации и снижению колебаний кузова. Стойки оснащены подвижным клапаном, снижающим «эластичность» при управлении. При поворотах клапан увеличивает жесткость амортизатора для снижения крена и моментальных откликов на повороты руля. При равномерном движении жесткость амортизации снижается, что обеспечивает комфортную езду. Новая амортизационная система доступна даже в базовой версии Infiniti QX50.
Ранее сообщалось, что Infiniti QX50 вывели на первый тест-драйв.
Автор: Сергей Сидорин