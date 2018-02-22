Ученые намерены определять глазные заболевания с помощью слез
Ученые из Российской академии наук в филиале Сибири, совершили глобальное тестирование слез человека и выяснили, что с их помощью можно будет находить заболевания, связанные с глазами. Основной трудностью в изучении глазных болезней является нереальность достать пробу для исследования.
Это дало основание ученым использовать слезы, как материал для изучения. В дальнейшем они планируют определить маркеры диагностики глазных заболеваний.
Для безопасного сбора у пациента слез специалисты используют порошок альбуцида, способствующий обильному выделению слез. Работая с составом жидкости, исследователи выявили везикулы и экзосомы, а также другие любопытные вещества. Это поспособствует разработке современных способов обнаружения глазных заболеваний.
Это дало основание ученым использовать слезы, как материал для изучения. В дальнейшем они планируют определить маркеры диагностики глазных заболеваний.
Для безопасного сбора у пациента слез специалисты используют порошок альбуцида, способствующий обильному выделению слез. Работая с составом жидкости, исследователи выявили везикулы и экзосомы, а также другие любопытные вещества. Это поспособствует разработке современных способов обнаружения глазных заболеваний.
Автор: Богданова Ярослава