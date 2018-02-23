«Кресло эксперта»: Эштон Катчер голодал после развода с Деми Мур
Эштон Катчер голодал и страдал от видений после развода с первой женой Деми Мур. Соответствующее признание актер сделал в эфире американского ток-шоу «Кресло эксперта».
СМИ описывали развод Эштона Катчера и Деми Мур, сделав пострадавшей стороной жену, пережившую предательство и измену. Актер на публике не выглядел удрученно и почти сразу завел новые отношения с будущей супругой Милой Кунис.
Катчер влюбился в Мур после просмотра ленты «Привидение», не смутившись даже 15-летней разницей в возрасте. В 2005 году пара узаконила отношения, но спустя шесть лет брак распался.
Ранее Катчер стал скрывать детей.
СМИ описывали развод Эштона Катчера и Деми Мур, сделав пострадавшей стороной жену, пережившую предательство и измену. Актер на публике не выглядел удрученно и почти сразу завел новые отношения с будущей супругой Милой Кунис.
«Расторгнув брак, я один ушел в горы без еды, компьютера, телефона. У меня был чай, вода, блокнот и ручка. Отказавшись от еды, я отдал себя изучению боевых искусств, но через несколько дней стал галлюцинировать. Мне пришлось долго восстанавливаться и использовать популярные психологические приемы, например, писать письма бывшим», - рассказал Катчер.
Катчер влюбился в Мур после просмотра ленты «Привидение», не смутившись даже 15-летней разницей в возрасте. В 2005 году пара узаконила отношения, но спустя шесть лет брак распался.
Ранее Катчер стал скрывать детей.
Автор: Джанабилова Татьяна П