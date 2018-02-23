Анна Семенович разметила в Instagram фото в наряде с большим декольте
Анна Семенович показала в Instagram фото в наряде с большим декольте. Поклонники отметили формы знаменитости и оставили почти 40 тысяч отметок «Нравится».
Для нового фото певица позировала в кружевном платье. В описании этой публикации Анна Семенович сообщила о скором приближении весны. Помимо этого, артистка пожелала всем поклонникам хорошего настроения. Она отметила визажиста и фотографа за отличную работу.
Большинство поклонников отметили положительными комментариями фигуру Семенович. Некоторые фанаты назвали певицу богиней и адресовали большое количество комплиментов.
Для нового фото певица позировала в кружевном платье. В описании этой публикации Анна Семенович сообщила о скором приближении весны. Помимо этого, артистка пожелала всем поклонникам хорошего настроения. Она отметила визажиста и фотографа за отличную работу.
Большинство поклонников отметили положительными комментариями фигуру Семенович. Некоторые фанаты назвали певицу богиней и адресовали большое количество комплиментов.
Автор: Валерий Антонов