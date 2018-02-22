Виктория Дайнеко в мини-шортах рассказала об эффекте оказываемом на мужчин
Виктория Дайнеко в сексуальных мини-шортах рассказала фанатам об эффекте оказываемом на мужчин. Соответствующий пост певица разместила в микроблоге Instagram.
Дайнеко продемонстрировала новый черно-белый снимок, на котором запечатлена в эротическом наряде - коротких шортах и приталенном пиджаке, накинутом на голое тело. На ноги звезда с заметным огоньком в глазах надела длинные, обтягивающие сапоги. В комментарии к посту написано: "Мужчины слетаются на меня, словно мотыльки, но, если их крылья обгорят, я не виновата. Точно знаю".
Пользователи, отметившие снимок многочисленными "лайками", написали: "Боже, храни королеву!", "Красота", "Мощная фотография", "Очень круто".
Ранее Дайнеко примерила латексный костюм.
Дайнеко продемонстрировала новый черно-белый снимок, на котором запечатлена в эротическом наряде - коротких шортах и приталенном пиджаке, накинутом на голое тело. На ноги звезда с заметным огоньком в глазах надела длинные, обтягивающие сапоги. В комментарии к посту написано: "Мужчины слетаются на меня, словно мотыльки, но, если их крылья обгорят, я не виновата. Точно знаю".
Пользователи, отметившие снимок многочисленными "лайками", написали: "Боже, храни королеву!", "Красота", "Мощная фотография", "Очень круто".
Ранее Дайнеко примерила латексный костюм.
Автор: Джанабилова Татьяна П