Под Нижним Новгородом прогремел взрыв на пункте приема металлолома
В управлении Росгвардии по Нижегородской области сообщили, что поселке Новосмолино под Нижним Новгородом на пункте приема металлолома прогремел взрыв. На месте инцидента работают саперы из инженерно-саперной группы ОМОН.
При взрыве никто не пострадал. К настоящему времени взрывоопасных предметов и веществ не обнаружено. Работы на месте взрыва продолжаются.
Отметим, что это второй взрыв на пункте приема металлолома в районе Нижнего Новгорода за последние дни. Вчера в Дзержинске от взрыва баллонного газа погибли двое рабочих.
При взрыве никто не пострадал. К настоящему времени взрывоопасных предметов и веществ не обнаружено. Работы на месте взрыва продолжаются.
Отметим, что это второй взрыв на пункте приема металлолома в районе Нижнего Новгорода за последние дни. Вчера в Дзержинске от взрыва баллонного газа погибли двое рабочих.
Автор: Сергей Сидорин