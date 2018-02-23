Даже на стадии ожирения диета спасает от смертельных болезней сердца
Ученые выяснили, что диета может помочь в борьбе против болезней сердца даже при ожирении. Потеря веса по прошествии 5 лет с момента наступления ожирения может привести к снижению риска болезней сердца на 50%. Те, кто страдает от избыточного веса на протяжении 10 лет, в 2 раза чаще сталкиваются с болезнями сердца по причине избытка белка тропонина.
Подобный риск имеется даже у людей, которые не страдают от высокого артериального давления, болезней почек или диабета. Исследователи предполагают, что людям с ожирением требуется максимально быстро скорректировать свою диету. В 2014-м ученые определили, что избыточный вес провоцирует тихие повреждения сердца, которые могут быть выявлены только по увеличению уровня тропонина в крови.
Последний вырабатывается при повреждениях сердечной мышцы. В рамках нового исследования сотрудники Университета Джонса Хопкинса дали оценку зависимости риска проблем от избыточной массы тела. Как выяснилось, чем дольше человек остается в соответствующем состоянии, тем больше производится тропонина. Прочие факторы оказались не настолько значимыми. Ученые отмечают большую важность физических нагрузок и здорового питания для снижения уровня указанного белка.
Подобный риск имеется даже у людей, которые не страдают от высокого артериального давления, болезней почек или диабета. Исследователи предполагают, что людям с ожирением требуется максимально быстро скорректировать свою диету. В 2014-м ученые определили, что избыточный вес провоцирует тихие повреждения сердца, которые могут быть выявлены только по увеличению уровня тропонина в крови.
Последний вырабатывается при повреждениях сердечной мышцы. В рамках нового исследования сотрудники Университета Джонса Хопкинса дали оценку зависимости риска проблем от избыточной массы тела. Как выяснилось, чем дольше человек остается в соответствующем состоянии, тем больше производится тропонина. Прочие факторы оказались не настолько значимыми. Ученые отмечают большую важность физических нагрузок и здорового питания для снижения уровня указанного белка.
Автор: Валерий Антонов