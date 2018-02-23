Анна Седокова опубликовала видео, на котором учит сына слову "мама"
Недавно российская певица Анна Седокова в своем микро-блоге в Instagram опубликовала видео, на котором ее 10-месячный сын Гектор не хочет говорить слово «мама». Знаменитость жалуется, что ребенок произнес его не больше одного раза и противится это повторять.
В видеоролике видно, как певица старается обучить Гектора знакомому слову, но попытки ничем не увенчались. Седокова утверждает, что теперь когда Гектор слышит слово «мама», то начинает смеяться. Фолловеры положительно оценили умилительный ролик пожелав певице немного подождать, ведь уже через время ребенок все равно станет называть ее «мамой». В комментариях поклонники не поскупились на комплименты ребенку и его матери.
Примечательно, что только в конце минувшего года Анна Седокова первый раз продемонстрировала внешность сына.
В видеоролике видно, как певица старается обучить Гектора знакомому слову, но попытки ничем не увенчались. Седокова утверждает, что теперь когда Гектор слышит слово «мама», то начинает смеяться. Фолловеры положительно оценили умилительный ролик пожелав певице немного подождать, ведь уже через время ребенок все равно станет называть ее «мамой». В комментариях поклонники не поскупились на комплименты ребенку и его матери.
Примечательно, что только в конце минувшего года Анна Седокова первый раз продемонстрировала внешность сына.
Автор: Богданова Ярослава