Из-за истощенного старика на полу больницу в Новороссийске сравнили с концлагерем
В Facebook больницу в Новороссийске сравнили с концлагерем из-за истощенного старика на полу. Одна из пользовательниц социальной сети обратилась в Росздравнадзор и Минздрав с жалобой по этому поводу.
Пользовательница опубликовала снимок, на нем пожилой мужчина лежит на полу в отделении гнойной хирургии. В описании к фотографии она написала, что в больнице есть целая палата, где лежат беспомощные старики, которые даже не в состоянии сменить себе подгузник.
Больные постоянно жалуются, что не всем хватают подгузников, и они лежат мокрые, но медперсоналу до них нет никакого дела. Лишь после того, как девушка устроила скандал, старику помогли медики. Она также отметила, что подарила больнице 360 подгузников, но их «след простыл». В Минздраве девушке ответили и заявили, что в скором времени начнут проверку по Краснодарскому краю.
Снимки пенсионера доступны по ссылке.
Пользовательница опубликовала снимок, на нем пожилой мужчина лежит на полу в отделении гнойной хирургии. В описании к фотографии она написала, что в больнице есть целая палата, где лежат беспомощные старики, которые даже не в состоянии сменить себе подгузник.
Больные постоянно жалуются, что не всем хватают подгузников, и они лежат мокрые, но медперсоналу до них нет никакого дела. Лишь после того, как девушка устроила скандал, старику помогли медики. Она также отметила, что подарила больнице 360 подгузников, но их «след простыл». В Минздраве девушке ответили и заявили, что в скором времени начнут проверку по Краснодарскому краю.
Снимки пенсионера доступны по ссылке.
Автор: Сергей Сидорин