Названы автовладельцы, которые чаще всего задерживают оплату кредита‍
Составлен список авто, владельцы которых чаще всего задерживают выплаты по кредитам. К таковым отнесли Toyota Camry, Ford Focus, Hyundai Solaris, Chevrolet Cruze. Именно покупатели этих марок чаще всего не вовремя гасят займы.
Аналитики сервиса автомобильных займов CarMoney уточняют, что реже всех просрочку по выплатам допускали собственники Chevrolet Niva и Mitsubishi Outlander. В 30% случаев проблемными заёмщиками оказались женщины, тогда как все прочие случаи касаются займов мужчин. Последние обращаются за получением средств значительно чаще.
Представители менеджмента сервиса отмечают, что авто могут использоваться в целях повышения эффективности функционирования компании.
Кредитный портфель сервиса на конец прошлого года оказался больше 1,5 млрд рублей. Компании работает с более 7 тысячами активных клиентов, тогда как средний заём превышает 230 тысяч рублей.
Аналитики сервиса автомобильных займов CarMoney уточняют, что реже всех просрочку по выплатам допускали собственники Chevrolet Niva и Mitsubishi Outlander. В 30% случаев проблемными заёмщиками оказались женщины, тогда как все прочие случаи касаются займов мужчин. Последние обращаются за получением средств значительно чаще.
Представители менеджмента сервиса отмечают, что авто могут использоваться в целях повышения эффективности функционирования компании.
«Люди выбирают конкретные марки транспорта под свои цели, задачи и психологические характеристики. Анализ даст возможность улучшить скоринговую модель и организовывать более таргетированные предложения для покупателей в будущем», — сообщили аналитики.
Кредитный портфель сервиса на конец прошлого года оказался больше 1,5 млрд рублей. Компании работает с более 7 тысячами активных клиентов, тогда как средний заём превышает 230 тысяч рублей.
Автор: Валерий Антонов