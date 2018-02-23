«Люди выбирают конкретные марки транспорта под свои цели, задачи и психологические характеристики. Анализ даст возможность улучшить скоринговую модель и организовывать более таргетированные предложения для покупателей в будущем», — сообщили аналитики.

Аналитики сервиса автомобильных займов CarMoney уточняют, что реже всех просрочку по выплатам допускали собственники Chevrolet Niva и Mitsubishi Outlander. В 30% случаев проблемными заёмщиками оказались женщины, тогда как все прочие случаи касаются займов мужчин. Последние обращаются за получением средств значительно чаще.Представители менеджмента сервиса отмечают, что авто могут использоваться в целях повышения эффективности функционирования компании.Кредитный портфель сервиса на конец прошлого года оказался больше 1,5 млрд рублей. Компании работает с более 7 тысячами активных клиентов, тогда как средний заём превышает 230 тысяч рублей.