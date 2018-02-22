"Однажды": Сергей Гармаш поделится историей знакомства с женой
Известный российский актер Сергей Гармаш уже в эту субботу, 24 февраля, примет участие в популярной телепрограмме «Однажды…» и расскажет историю романтического знакомства с женой, о начале актерской карьеры и не только. В будущий понедельник, 26 февраля, телеканал НТВ покажет долгожданную новинку детективного сериала «По ту сторону смерти», в котором основные роли достались Сергею Гармашу и Светлане Ходченковой.
Специально для передачи «Однажды…» знаменитый артист даст интервью, в котором подробно расскажет о спонтанном выборе поступления именно в театральное училище, первых свободных шагов во взрослую жизнь и первой серьезной роли. Также Гармаш поделится тем, как долго и настойчиво добивался расположения возлюбленной, тогда еще 16-летней Инны Тимофеевой. Будущая супруга в дальнейшем поступила в Школу-студию МХАТ и стала актрисой театра «Современник». Актер вспомнит, как разговаривал с дочерью о карьере в театре и признается, кто же в их семье главный.
Примечательно, что Сергей Гармаш не часто дает интервью и предпочитает не распространяться о личной жизни, но проект «Однажды…» исключительный случай.
Специально для передачи «Однажды…» знаменитый артист даст интервью, в котором подробно расскажет о спонтанном выборе поступления именно в театральное училище, первых свободных шагов во взрослую жизнь и первой серьезной роли. Также Гармаш поделится тем, как долго и настойчиво добивался расположения возлюбленной, тогда еще 16-летней Инны Тимофеевой. Будущая супруга в дальнейшем поступила в Школу-студию МХАТ и стала актрисой театра «Современник». Актер вспомнит, как разговаривал с дочерью о карьере в театре и признается, кто же в их семье главный.
Примечательно, что Сергей Гармаш не часто дает интервью и предпочитает не распространяться о личной жизни, но проект «Однажды…» исключительный случай.
Автор: Богданова Ярослава