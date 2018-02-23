Первый внедорожник Supra выйдет с 300-сильным двигателем
Эксперты считают, что первый внедорожник компании Supra Ateca выйдет с 300-сильным двигателем и выхлопной системой с четырьмя парными патрубками. Снимки модели были опубликованы в Сети.
Согласно предварительной информации, под капотом автомобиля разработчики установят двухлитровый турбированный двигатель объемом два литра, которым оснащен хот-хэч Leon Cupra. Автомобиль построен на платформе MQB от Volkswagen, используемую при производстве второго поколения Tiguan.
Также внедорожник оснастят спортивной подвеской, усиленными тормозами. Вероятнее всего, презентация Supra Ateca пройдет в рамках автосалона в Женеве.
Снимки модели доступны по ссылке.
Согласно предварительной информации, под капотом автомобиля разработчики установят двухлитровый турбированный двигатель объемом два литра, которым оснащен хот-хэч Leon Cupra. Автомобиль построен на платформе MQB от Volkswagen, используемую при производстве второго поколения Tiguan.
Также внедорожник оснастят спортивной подвеской, усиленными тормозами. Вероятнее всего, презентация Supra Ateca пройдет в рамках автосалона в Женеве.
Снимки модели доступны по ссылке.
Автор: Сергей Сидорин