Фигуристка, засветившая грудь, в следующем выступлении показала обнаженные ягодицы
Французская фигуристка Габриэла Пападакис, которая прославилась на Олимпиаде в Пхенчхане, в следующем выступлении показала обнаженные ягодицы. На этот раз ее снова подвело платье.
В отличии от выступления в короткой программе, она надела более продуманный костюм. Однако и он заставил говорить не о результатах спортсменки, а о ее внешнем виде. На этот раз платье скрывало руки и грудь Пападакис, но в один момент оно неудачно завернулось и обнажило бедра и ягодицы. Представители фигуристки заявили, что, в отличие от предыдущего зелено-бежевого костюма, подобный наряд является задумкой дизайнеров.
Снимки очередного конфуза спортсменки доступны по ссылке.
Ранее сообщалось, что во время парного выступления с Нийомом Сизероном, у Габриэле Пападакис обнажилась грудь. Несмотря на это, пара заняла второе место в короткой программе.
В отличии от выступления в короткой программе, она надела более продуманный костюм. Однако и он заставил говорить не о результатах спортсменки, а о ее внешнем виде. На этот раз платье скрывало руки и грудь Пападакис, но в один момент оно неудачно завернулось и обнажило бедра и ягодицы. Представители фигуристки заявили, что, в отличие от предыдущего зелено-бежевого костюма, подобный наряд является задумкой дизайнеров.
Снимки очередного конфуза спортсменки доступны по ссылке.
Ранее сообщалось, что во время парного выступления с Нийомом Сизероном, у Габриэле Пападакис обнажилась грудь. Несмотря на это, пара заняла второе место в короткой программе.
Автор: Сергей Сидорин