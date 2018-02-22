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Ученые: Долгое сидение перед телевизором опасно для сосудов
Ученые сообщают, что излишне частый просмотр телевизора способен вызвать ухудшение здоровья вследствие малой подвижности и сильного воздействия на органы зрения и психику. Исследователи отметили воздействие этого увлечения на сердечно-сосудистую систему и предупредили о риске венозного тромбоэмболизма (ВТЭ).

Ученые: Долгое сидение перед телевизором опасно для сосудов


Отмечается, что первая стадия ВТЭ появляется после формирования сгустка крови в глубоких венах ног и тазовой области, что становится препятствием для тока крови. На второй стадии этот сгусток перемещается в иные органы. При попадании в легкие он может спровоцировать легочную эмболию. Ученые оценили данные 15,16 тысячи американцев возрастом 45-64 лет. Сведения получили при проведении когортного исследования, начало которому положили еще в 1987 году. Всех участников опрашивали на предмет их самочувствия, уровня физической активности, вредных привычек, а также избыточного веса.

На протяжении нескольких десятилетий эксперты постоянно контактировали с участниками исследования и при необходимости оказывали им медпомощь. К 2011 году зарегистрировали 691 случай появления ВТЭ. Вдобавок, удалось выяснить, что любители подолгу смотреть телевизор оказались в 1,7 раза больше подвержены риску развития заболевания, если сравнивать с теми, кто почти не пользовался этой техникой. Сами риски оказались одинаковы, невзирая на спортивную форму испытуемых.

«Эти выводы демонстрируют, что даже ведущие активный образ жизни люди не должны игнорировать риск вреда от продолжительного сидения», – отмечают исследователи н страницах издания Springer, рекомендуя заменить подобный способ досуга прогулками на свежем воздухе.

Автор: Валерий Антонов
Вчера, 20:41
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