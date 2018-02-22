Россия поднялась на пятое место в мире по запасам золота
По данным агентства Bloomberg, РФ поднялась на пятое место в мире по запасам золота, среди суверенных держателей драгоценного металла. Ранее пятую строчку списка занимал Китай.
В январе запасы монетарного золота в России выросли до 1857 тонн. У Китая масса металла составляет 1843 тонны. Эксперты отмечают, что РФ ежемесячно наращивала количество золота начиная с марта 2015 года. Китай в последний раз сообщал о закупках такого рода еще в октябре позапрошлого года.
На сегодняшний день, крупнейшим держателем золота в мире является США с запасом в 8134 тонны. Второе место занимает Германия (3374 тонны), на третьем находится Италия (2452 тонны), за которой идет Франция (2436 тонн).
В январе запасы монетарного золота в России выросли до 1857 тонн. У Китая масса металла составляет 1843 тонны. Эксперты отмечают, что РФ ежемесячно наращивала количество золота начиная с марта 2015 года. Китай в последний раз сообщал о закупках такого рода еще в октябре позапрошлого года.
На сегодняшний день, крупнейшим держателем золота в мире является США с запасом в 8134 тонны. Второе место занимает Германия (3374 тонны), на третьем находится Италия (2452 тонны), за которой идет Франция (2436 тонн).
Автор: Сергей Сидорин