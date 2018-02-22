В Томске в жилом доме сгорела ферма по добыче криптовалюты
В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что в жилом доме сегодня горела квартира, в которой было много компьютерной техники. По неофициальной информации, там находилась ферма по добыче криптовалюты.
Инцидент произошел на втором этаже десятиэтажного дома на улице Дизайнеров. Подробности происшествия не сообщаются.
Для майнинга криптовалют используется специальные компьютеры с необходимым программным обеспечением. Их называют «фермами». При помощи определенных алгоритмов выполняются вычисления и за это пользователи получают электронную валюту.
Инцидент произошел на втором этаже десятиэтажного дома на улице Дизайнеров. Подробности происшествия не сообщаются.
Для майнинга криптовалют используется специальные компьютеры с необходимым программным обеспечением. Их называют «фермами». При помощи определенных алгоритмов выполняются вычисления и за это пользователи получают электронную валюту.
Автор: Сергей Сидорин