В Словакии автомобиль протаранил группу детей
Представитель полиции Словакии сообщил, что легковой автомобиль протаранил группу детей. Инцидент произошел в районе города Попрад.
В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили, как минимум, 12 детей. Двоих из них госпитализировали с тяжелыми повреждениями, четверых – средней степени, а у остальных диагностированы легкие. Водитель автомобиля, уроженец Кежмарока, не получил никаких повреждений. Отмечается, что в его крови не обнаружен алкоголь. Вероятнее всего машину занесло на повороте.
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия уточняются.
В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили, как минимум, 12 детей. Двоих из них госпитализировали с тяжелыми повреждениями, четверых – средней степени, а у остальных диагностированы легкие. Водитель автомобиля, уроженец Кежмарока, не получил никаких повреждений. Отмечается, что в его крови не обнаружен алкоголь. Вероятнее всего машину занесло на повороте.
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия уточняются.
Автор: Сергей Сидорин