Телеведущий НТВ подрался с политологом из Украины в прямом эфире
Андрей Норкин во время передачи «Место встречи» на канале НТВ, ведущим которой он является, подрался с Дмитрием Суворовым, приглашенным гостем, политологом из Украины. Запись данного инцидента можно было увидеть на официальном сайте канала.
Драка случилась, когда участники программы обсуждали ситуацию в Донбассе. Андреас Маурер, немецкий депутат, который посетил зону конфликта, сообщил, что по причине боевых действий на украинском востоке погибли много детей.
«Вы должны признать правду, сказать, что там гибнут дети. Обстрел происходит и по взрослым, и по детям», — заявил немец. Украинский эксперт потребовал показать фото погибших. В это время Норкин подошел к нему и схватил за плечо. Политолог постарался увернуться и начал махать руками. Завязалась драка, которую стали разнимать присутствующие в студии.
«Программа идет в прямом эфире. Всегда поднимаются самые острые темы. Бывает, что участники не всегда сдерживают зашкаливающие эмоции», – сказано в комментарии на веб-сайте канала. Также представители НТВ принесли извинения зрителям, ставшим очевидцами неприятного инцидента.
Драка случилась, когда участники программы обсуждали ситуацию в Донбассе. Андреас Маурер, немецкий депутат, который посетил зону конфликта, сообщил, что по причине боевых действий на украинском востоке погибли много детей.
«Вы должны признать правду, сказать, что там гибнут дети. Обстрел происходит и по взрослым, и по детям», — заявил немец. Украинский эксперт потребовал показать фото погибших. В это время Норкин подошел к нему и схватил за плечо. Политолог постарался увернуться и начал махать руками. Завязалась драка, которую стали разнимать присутствующие в студии.
«Программа идет в прямом эфире. Всегда поднимаются самые острые темы. Бывает, что участники не всегда сдерживают зашкаливающие эмоции», – сказано в комментарии на веб-сайте канала. Также представители НТВ принесли извинения зрителям, ставшим очевидцами неприятного инцидента.
Автор: Дрокина Татьяна