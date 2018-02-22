Психиатры назвали самыми эффективными антидепрессантами агомелатин и эсциталопрам
Психиатры назвали наиболее эффективные антидепрессанты по итогу. Интернациональная группа ученых оценила данные 522 исследований при участии свыше 116 тысячи человек, после чего сделал вывод о том, что современные медикаменты указанной направленности действительно хорошо противодействуют разного рода расстройствам.
Авторы исследования представили перечень препаратов, которые показали максимальный результат относительно использования плацебо и спровоцировали минимальное число побочных эффектов. Исследователи подчеркивают, что люди с депрессией не всегда используют требующиеся им лекарства. Одной из наиболее распространенных причин становится наличие у пациентов предубеждения в отношении антидепрессантов. Как показали данные опросов, больные депрессией нередко отказываются употреблять такие препараты, поскольку считают их малоэффективными.
В списке средств лидирует агомелатин. Этот медикамент оказывает стимулирующее воздействие на мелатониновые рецепторы. На второй позиции находится СИОЗС эсциталопрам, применяемый как при депрессии, так и при разного рода тревожных расстройствах и панических атаках. Ранние исследования продемонстрировали, какое именно количество людей, которые страдают от депрессии, не располагают требуемой медпомощью. При этом лечение при помощи антидепрессантов либо психотерапии в индустриально развитых государствах получает только шестая часть пациентов, считают исследователи. Они отмечают, что в развивающихся странах этот показатель еще меньше и составляет 27-ю часть от всего числа лиц с депрессией.
Авторы исследования представили перечень препаратов, которые показали максимальный результат относительно использования плацебо и спровоцировали минимальное число побочных эффектов. Исследователи подчеркивают, что люди с депрессией не всегда используют требующиеся им лекарства. Одной из наиболее распространенных причин становится наличие у пациентов предубеждения в отношении антидепрессантов. Как показали данные опросов, больные депрессией нередко отказываются употреблять такие препараты, поскольку считают их малоэффективными.
В списке средств лидирует агомелатин. Этот медикамент оказывает стимулирующее воздействие на мелатониновые рецепторы. На второй позиции находится СИОЗС эсциталопрам, применяемый как при депрессии, так и при разного рода тревожных расстройствах и панических атаках. Ранние исследования продемонстрировали, какое именно количество людей, которые страдают от депрессии, не располагают требуемой медпомощью. При этом лечение при помощи антидепрессантов либо психотерапии в индустриально развитых государствах получает только шестая часть пациентов, считают исследователи. Они отмечают, что в развивающихся странах этот показатель еще меньше и составляет 27-ю часть от всего числа лиц с депрессией.
Автор: Валерий Антонов