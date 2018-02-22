Apple создаст водостойкие наушники AirPods 2 с поддержкой Siri
Разработчики компании Apple сообщили о создании водостойких наушников AirPods 2 с поддержкой голосового помощника Siri. Новая модель выйдет в текущем году и не будет принципиально отличаться от предыдущей.
По мнению экспертов, новое устройство будет оснащено новым микропроцессором. Вполне вероятно, что это может быть Apple W2. Отмечается, что наушники будут иметь защиту от попадания капель воды и влаги, но полного погружения они не выдержат. Для активации голосового помощника пользователю достаточно будет сказать «Hey, Siri». Для активации помощника в первой версии устройства необходимо дважды дотронуться до него.
По некоторым данным AirPods 2 появятся в продаже в октябре текущего года. Их презентация пройдет осенью на традиционном мероприятии представления новых устройств. Некоторые эксперты прогнозируют, что наушники будут впервые показаны в рамках конференции разработчиков WWDC, которая запланирована на начало июня.
Ранее СМИ сообщали, что наушники AirPods загорелись и чуть не покалечили владельца.
По мнению экспертов, новое устройство будет оснащено новым микропроцессором. Вполне вероятно, что это может быть Apple W2. Отмечается, что наушники будут иметь защиту от попадания капель воды и влаги, но полного погружения они не выдержат. Для активации голосового помощника пользователю достаточно будет сказать «Hey, Siri». Для активации помощника в первой версии устройства необходимо дважды дотронуться до него.
По некоторым данным AirPods 2 появятся в продаже в октябре текущего года. Их презентация пройдет осенью на традиционном мероприятии представления новых устройств. Некоторые эксперты прогнозируют, что наушники будут впервые показаны в рамках конференции разработчиков WWDC, которая запланирована на начало июня.
Ранее СМИ сообщали, что наушники AirPods загорелись и чуть не покалечили владельца.
Автор: Сергей Сидорин