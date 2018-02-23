ARM встроит SIM-карты в мобильные процессоры
ARM намеревается встроить SIM-карты непосредственно в мобильные процессоры. Разработчики представили новую технологию под названием Kigen, которая даст возможность интегрировать iSIM в чипы мобильных устройств. Таким методом планируется освободить место под корпусом гаджетов.
Традиционные SIM-карты требуют место размером 12,3 х 8,8 мм. Помимо этого, им нужен особый лоток и слот. В то же время iSIM станет занимать лишь долю миллиметра. Новая технология может оказаться более дешевой. Первоначально она создавалась для миниатюрных устройств в составе «Интернета Вещей» в качестве беспроводных датчиков, нуждающихся в подключение к сотовой сети.
При этом актуальная версия SIM-карт нуждается в физическом доступе для изменения оператора связи. Разработчики отмечают, что новая технология совместима с GSMA-стандартом, а это позволяет избавиться от указанного недостатка. ARM провела рассылку образцов iSIM для партнеров и ожидает выпуск чипов для применения уже в конце 2018 года.
Традиционные SIM-карты требуют место размером 12,3 х 8,8 мм. Помимо этого, им нужен особый лоток и слот. В то же время iSIM станет занимать лишь долю миллиметра. Новая технология может оказаться более дешевой. Первоначально она создавалась для миниатюрных устройств в составе «Интернета Вещей» в качестве беспроводных датчиков, нуждающихся в подключение к сотовой сети.
При этом актуальная версия SIM-карт нуждается в физическом доступе для изменения оператора связи. Разработчики отмечают, что новая технология совместима с GSMA-стандартом, а это позволяет избавиться от указанного недостатка. ARM провела рассылку образцов iSIM для партнеров и ожидает выпуск чипов для применения уже в конце 2018 года.
Автор: Валерий Антонов