Вдова Дмитрия Хворостовского не верит в смерть супруга
Вдова оперного певца Дмитрия Хворостовского Флоранс Илли на своей странице в Instagram опубликовала пост в память о скончавшемся муже. Она заявила, что до сих пор не верит в смерть супруга.
Свой пост она приурочила к трем месяцам со дня кончины Хворостовского. Она написала, что знает, что певец смотрит за нами и заботится. Когда Флоранс была за ним замужем, она называла себя самой удачливой женщиной на земле, а годы в браке она назвала самыми счастливыми 19 годами в своей жизни. Илли отметила, что у них растут двое самых замечательных детей. «Люблю тебя навсегда», - закончила пост вдова Хворостовского.
В комментариях подписчики написали слова скорби и пытались поддержать Илли. Они призвали ее быть сильной и жить ради детей.
Дмитрий Хворостовский умер в ноябре прошлого года от рака мозга. Два года певец боролся с онкологией, но не смог вылечиться. Несмотря на заболевание, он продолжал работать до последних дней.
Ранее сообщалось, что накануне Рождества Флоранс Илли призналась Дмитрию Хворостовскому в вечной любви.
Свой пост она приурочила к трем месяцам со дня кончины Хворостовского. Она написала, что знает, что певец смотрит за нами и заботится. Когда Флоранс была за ним замужем, она называла себя самой удачливой женщиной на земле, а годы в браке она назвала самыми счастливыми 19 годами в своей жизни. Илли отметила, что у них растут двое самых замечательных детей. «Люблю тебя навсегда», - закончила пост вдова Хворостовского.
В комментариях подписчики написали слова скорби и пытались поддержать Илли. Они призвали ее быть сильной и жить ради детей.
Дмитрий Хворостовский умер в ноябре прошлого года от рака мозга. Два года певец боролся с онкологией, но не смог вылечиться. Несмотря на заболевание, он продолжал работать до последних дней.
Ранее сообщалось, что накануне Рождества Флоранс Илли призналась Дмитрию Хворостовскому в вечной любви.
Автор: Сергей Сидорин