Избитый российским ведущим украинский политолог показал «боевые ранения»
Избитый российским телеведущим политолог из Украины продемонстрировал на фото в Facebook свои «боевые ранения». Дмитрий Суворов разместил фото, демонстрирующее царапину на среднем пальце.
Эту травму он получил при потасовке с Андреем Норкиным во время съемок телепередачи под названием «Место встречи». Программа посвящалась ситуации на Донбассе. Суворов отметил, что помимо царапины его рука не получила иных повреждений.
«Очки целые (и это главное). Помимо легкой царапины, на руке иных повреждений нет», - отметил политолог, добавив, что детали случившегося он раскроет широкой общественности позже.
Эту травму он получил при потасовке с Андреем Норкиным во время съемок телепередачи под названием «Место встречи». Программа посвящалась ситуации на Донбассе. Суворов отметил, что помимо царапины его рука не получила иных повреждений.
«Очки целые (и это главное). Помимо легкой царапины, на руке иных повреждений нет», - отметил политолог, добавив, что детали случившегося он раскроет широкой общественности позже.
Автор: Валерий Антонов