Пентагон: Россиян не было среди попавших под удар США в Сирии
В Пентагоне заявили, что россиян не было среди попавших под удар США в Сирии. Представитель американского Министерства обороны Дан Уайт заявил, что удар был нанесен по колонне в целях самообороны, поскольку та шла на позиции их военнослужащих.
Об этом американцы заявляли и ранее. Уайт отметил, что российская сторона заверила их в том, что в колоне нет российских военных.
До этого в Министерстве иностранных дел России заявили, что в Сирии пострадали десятки россиян и граждан СНГ. До этого официальный представитель ведомства Мария Захарова отмечала, что в Сирии в ходе атаки американцев могли погибнуть пять граждан России.
Об этом американцы заявляли и ранее. Уайт отметил, что российская сторона заверила их в том, что в колоне нет российских военных.
До этого в Министерстве иностранных дел России заявили, что в Сирии пострадали десятки россиян и граждан СНГ. До этого официальный представитель ведомства Мария Захарова отмечала, что в Сирии в ходе атаки американцев могли погибнуть пять граждан России.
Автор: Сергей Сидорин