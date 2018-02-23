Тест-драйв Kia Picanto – X-Line: Спорный кроссовер для российских дорог

Задняя часть модели немного приподнята, что делает внешний вид автомобиля более агрессивным. Особого шарма транспортному средству добавляет и его массивная решетка радиатора. Капот кроссовера стал немного длиннее, ввиду чего начал немного выпирать в передней части. Среди других положительных особенностей автомобиля стоит выделить достаточно компактные колесные диски на 16 дюймов, которые практически незаметны на общем плане. В задней части разместились стоповые и поворотные фонари, выполненные в форме полумесяцев.Вседорожная версия кроссовера, которая продается и в России, имеет достаточно крупные габариты. Ее длина достигает 3,6 метра, ввиду чего в большом городе водителю придется постараться во время парковки. Вес транспортного средства составляет более 930 килограммов, что также сказывается и на его аэродинамических свойствах.Внимание стоит остановить на отделке салона модели. Она имеет массу отличий от основной версии. Так, на всю ширину панели приборов установили молдинг серебристого цвета, который придает интерьеру классических черт. Вседорожный хетчбэк получил новое трехспицевое рулевое колесо с плоским ободом снизу, обшитое кожей. При желании водитель может включить обогрев, но работает он не совсем корректно. Особенно это ощущается при использовании дополнительного чехла. На панели приборов под спидометром разместился индикатор топлива, который будет сложно заменить постороннему человеку. Между циферблатами находится экран бортового компьютера, что очень удобно.Кресла обшиты тканью и кожей, что негативно сказывается на функционале подогрева. Представители компании во время премьеры рассказывали, что большая часть инноваций в салоне работает в тестовом режиме, ввиду чего погрешности в них могут быть. В частности, это касается парк-троника. Бренд решил применить современные сенсоры, но срабатывают они далеко не всегда. Неопытным водителям лучше положиться на собственные силы при попытках припарковаться. В более дорогих версиях впервые появился сдвижной передний подлокотник с боксом внутри и беспроводной зарядкой для смартфонов, что также можно отнести к инновационным решениям.Kia Picanto X-Line на дороге ведет себя относительно спокойно. Размеренное движение обеспечивает и полное отсутствие шумов в салоне. Услышать двигатель на трассе будет очень сложно, что может доставить определенный дискомфорт менее опытным водителям. Кроме того, автомобиль получил сразу 7 подушек безопасности, ввиду чего пассажирам можно расслабиться и получать удовольствие от путешествия. Благодаря системе круиз-контроля на трассе машина еде ровно, стараясь в автономном режиме идентифицировать ямы и кочки. В то же время, на российских дорогах использование подобных функций может заставить водителя растеряться, ввиду чего прибегать к ним рекомендуется только опытным автомобилистам.Базовая версия Kia Picanto X-Line работает на базе силового агрегата с объемом в 1,2 литра и мощностью в 67 лошадиных сил. Многие эксперты отметили, что подобных ресурсов недостаточно для того, чтобы обеспечить максимально комфортную езду по российским дорогам. Запуск мотора происходит плавно и размеренно. Сцепление также функционирует исправно, не создавая никакого дискомфорта. До 100 километров в час автомобиль разгоняется примерно за 10 секунд. Максимальная заявленная скорость кроссовера равна 180 километрам в час, после чего срабатывает ограничитель, постепенно сбавляя обороты двигателя.Ходовая Picanto X-Line была изначально настроена под сложные дорожные условия, ввиду чего даже на проселочных проездах водитель будет чувствовать себя комфортно. Кроме того, крены на поворотах не являются критичными. Главным технологическим недостатком транспортного средства являются его относительно тугие тормоза. Девушке за рулем придется приложить немало усилий для того, чтобы нажать на педаль. Кроме того, сам процесс торможения сопровождается неприятными звуками, от которых не защищает изоляция. При сбрасывании скорость с более чем 120 километров в час срабатывает система постепенного сцепления колодок, что упрощает процесс и делает остановку более плавной. Новый Kia Picanto X-Line пока продается только в Европе, но в скором времени доберется и до России. Его стоимость составляет примерно 16 тысяч евро, что значительно дороже базовой версии.